МЧС Татарстана: В Казани горящий ТЦ «Порт» может обрушиться

Сегодня, 13:40

Сейчас площадь возгорания равна 200 квадратам. На место ЧП прибыли региональный глава Рафис Хабибуллин и мэр Ильсур Метшин, оценку обстановке дадут специалисты Министерства экологии.

МЧС Татарстана информирует, что в Казани горящий ТЦ «Порт» может обрушиться. На данный момент идет тление на первом этаже блока «Б». Примечательно, что пожар начался рано утром в блоке «А». Отмечают проблемы с водой для тушения, несмотря на постоянный подвоз цистерн и увеличение давления в трубах благодаря сотрудникам водоканала.

На данный момент известно, что позднее обнаружение возгорания в ТЦ «Порт» связано с системой пожарного оповещения, которая попросту не сработала. Благо, ЧП произошло до открытия, что позволило избежать жертв среди персонала и посетителей.