В Брянске возле детской площадки нашли огромного паука с выводком

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В социальных сетях горожане живо обсуждают сообщение одного из пользователей. По поводу находки высказывается множество предположений, вплоть до акта биологического терроризма.

В Брянске возле детской площадки жители нашли огромного паука с выводком. Экзотические членистоногие находились в пластиковых банках. Как сообщает автор поста, Отец одного из детей, игравших на площадке, заметил, как пятилетний мальчик пытается открыть банку. Когда мужчина подошел ближе, то замер от ужаса. В пластиковой таре находился паук гигантских размеров. Рядом стояли еже банки с паучатами.

Мужчина вызвал правоохранителей, которые и забрали опасную находку. Судя по выложенным в Сети фотографиям, это был паук-птицеед. Этот вид членистоногих обитает в южных странах и весьма ядовит. Пауков часто держат в домашних условиях, как экзотическое животное. Большинство пользователей предположило, что домочадцам надоело странное увлечение главы семьи и они, под покровом ночи вынесли пауков из квартиры.