Стена ветхого дома упала на школьницу в Челябинске

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4 июня в Ленинском районе на 14-летнюю девушку обрушилась кирпичная кладка заброшенного дома. С серьезной травмой головы потерпевшую госпитализировали в больницу.

Юная девушка вместе с друзьями гуляла в нежилом здании, пребывающем в аварийном состоянии. В определенный момент стена ветхого дома упала на 14-летнюю школьницу, оставив на голове открытую глубокую рану. Оперативно прибывшая скорая отвезла потерпевшую в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Известно, заброшенный дом в Челябинске горожане третий год подряд требуют снести. Реакции от администрации пока что не последовало.