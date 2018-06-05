В Юнтоловском заказнике петербуржец натравил пса на велосипедистов

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Вчера на территории Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге мужчина спустил своего пса на велосипедистов.

Конфликт возник в Юнтоловском заказнике в Приморском районе Санкт-Петербурга в округе Лахта-Ольгино. Мужчина со своим питомцем напали на катающихся там велосипедистов из-за того, что, по его мнению, парк не место для велосипедных прогулок, а предназначен исключительно для выгула четвероногих.

О случившемся стало известно от пользователей в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Пострадавший от нападения собаки Евгений Юрчук со своей супругой и друзьями катались по заказнику. Друзья попробовали объехать петербуржца с собакой, но он вдруг натравил питомца, которого выгуливали без поводка и намордника, на отдыхающих.

Велосипедисты, получив несколько укусов, защищали себя велосипедами, пока владелец собаки, наблюдая за происходящим, читал своим жертвам нотации, что парк не место для велосипедных прогулок и предназначен исключительно для выгула животных.

Затем мужчина отозвал своего пса и, закидывая велосипедистов камнями, решил скрыться, но ему это не удалось. Спустя пару часу его задержали полицейские.