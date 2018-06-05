В Ульяновске сиделку медсанчасти обвинили в избиении пациента

Сегодня, 11:50

Руководство Центральной медсанчасти Ульяновска проводит внутреннее расследование в отношении жалобы на действия сиделки учреждения. Родственники одной из пациенток уверенны, что их 85-летнюю мать избивает сотрудница медицинского учреждения.

85-летняя старушка находится на лечении в отделении кардиологии Центральной медсанчасти Ульяновска. Пациентка стала жаловаться своим родственникам на действия ночной сиделки, которая избивала ее. Осмотрев тело старушки, родные увидели явные следы побоев, которые сняли на фото. Соседи по палате полностью подтверждают слова пострадавшей. На такие действия сотрудницы медицинского учреждения поступила жалоба руководству.

В ходе проведения внутреннего расследования установлено, что пациентка просила сиделку сопроводить ее до туалета, ведь использовать памперс она не может. На свою просьбу она получила отказ, а после попытки самостоятельно добраться до уборной сиделка напала на нее и избила. Возмущенная дочь старушки опубликовала информацию о данном происшествии в социальных сетях, где пользователи стали критиковать действия сиделки и рассказывать подобные истории из своей жизни.

Руководство Центральной медсанчасти Ульяновска сообщило, что обвиняемая в избиении сиделка не является их сотрудницей, а была нанята родственниками пациентки. Дочь же пострадавшей обвиняет сиделку медсанчасти в избиении пациента и уверяет, что не нанимала ее.