В ЕАО воспитанник детского дома внезапно умер во время прогулки

Сегодня, 10:16

Детский дом №3 в селе Валдгейм за четыре дня стал местом двух страшных трагедий, связанных со смертью подростков. В настоящее время в учреждении для детей, оставшихся без родителей, проводится комплексная прокурорская проверка.

В Еврейском автономном округе воспитанник детского дома умер во время прогулки. В понедельник дети, как обычно, совершали вечернюю прогулку перед отбоем. Внезапно 14-летний мальчик побледнел и упал на землю. Воспитатели немедленно вызвали скорую помощь, однако через несколько минут после приезда медиков подросток скончался, не приходя в сознание. По предварительному диагнозу, у мальчика внезапно остановилось сердце.

Воспитатели утверждают, что раньше подросток, который воспитывался в детдоме уже несколько лет, на здоровье не жаловался и благополучно проходил все профилактические медосмотры. Это была вторая трагедия в детском доме за последние три дня. В субботу воспитанник утонул в озере, куда отправился без разрешения. Прокуратура начала проверку по фактам смертей подростков в детском доме №3.