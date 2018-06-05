В Санкт-Петербурге медсестра разбила голову новорожденной девочке

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4 июня сотрудница детской городской больницы №17 пеленала полуторанедельную малышку. Совершив неаккуратное движение, женщина проломила ребенку правую теменную область.

ЧП в Санкт-Петербурге изучают правоохранители. Медсестра разбила голову новорожденной девочке при укладывании в кувез. Ударившись о тупую поверхность, малышка получила черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и перелом правой теменной области.

Сейчас полуторанедельный ребенок лечится в петербургской городской больнице №1. Девочка пребывает в состоянии средней тяжести.