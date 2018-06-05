В Казани загорелся ТЦ «Порт»

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В корпусе «А» казанского торгового центра огонь распространился на площади в 20 кв. м. МЧС России установило очаг возгорания, ведутся работы по ликвидации пламени.

Тушить ТЦ «Порт» в Казани прибыл расчет из 50 пожарных и 8 единиц техники. Первым загорелся корпус «А». На момент приезда бригады МЧС площадь огня составляла 20 кв. м. Из-под крыши валит густой черный дым, ЧП присвоен второй из пяти уровень сложности. Очаг пожара установлен, спасатели приступили к его ликвидации.

Инцидент в казанском «Порту» произошел до открытия ТЦ, поэтому сообщений о пострадавших не поступало. Также рано говорить о причине воспламенения.