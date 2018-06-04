Сегодня, 15:59

Несчастный случай произошел из-за халатности родителей, которые оставили ребенка без внимания на кухне. После происшествия, социальные службы и правоохранители проверили условия, в которых проживает семья и воспитывается ребенок.

В Тюмени 10-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать готовила на кухне еду и усадила ребенка на низкий стульчик. В то же время поставила на край стола закипевший чайник. Ребенок потянулся за ним и опрокинул не себя. После поступившего в диспетчерскую службу скорой помощи вызова на место происшествия немедленно выехала бригада.

Медики оказали первую помощь и увезли пострадавшего малыша в ожоговое отделение городской клиники. Врачи сделали все, чтобы минимизировать последствия от ожогов первой и второй степени. В настоящее время, ребенку легче. Операций по пересадке кожи не потребуется. Врачи говорят, что через несколько дней малыш окончательно поправится и его выпишут домой.