В Липецке скончалась женщина, которая после пластической операции год пролежала в коме

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Родственники и друзья молодой женщины в течение года пытались спасти ее, собирали средства для отправки в заграничную клинику, обращались к лучшим врачам. Горожане тоже не оставались не равнодушными.

Однако поступило трагичное сообщение, что в Липецке скончалась 29-летняя женщина, которая после пластической операции по увеличению груди, год пролежала в коме. Против врачей частной московской клиники было открыто уголовное дело. Теперь родственники умершей липчанки намерены обратиться в прокуратуру с требованием взять ход следствия под контроль.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка заплатила не малые деньги, прежде чем лечь на операционный стол. Медики ввели женщине обезболивающий препарат и оставили ее одну. Более трех минут пациентка пролежала с остановившимся сердцем, пока медсестра заметила, что у пациентки не прощупывается пульс. Реанимационные мероприятия позволили восстановить работу сердца, но мозг женщины слишком долго не получал необходимого кислорода.