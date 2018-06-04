VistaNews.ru


В Липецке скончалась женщина, которая после пластической операции год пролежала в коме

Сегодня, 15:36

Родственники и друзья молодой женщины в течение года пытались спасти ее, собирали средства для отправки в заграничную клинику, обращались к лучшим врачам. Горожане тоже не оставались не равнодушными.

Однако поступило трагичное сообщение, что в Липецке скончалась 29-летняя женщина, которая после пластической операции по увеличению груди, год пролежала в коме. Против врачей частной московской клиники было открыто уголовное дело. Теперь родственники умершей липчанки намерены обратиться в прокуратуру с требованием взять ход следствия под контроль.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка заплатила не малые деньги, прежде чем лечь на операционный стол. Медики ввели женщине обезболивающий препарат и оставили ее одну. Более трех минут пациентка пролежала с остановившимся сердцем, пока медсестра заметила, что у пациентки не прощупывается пульс. Реанимационные мероприятия позволили восстановить работу сердца, но мозг женщины слишком долго не получал необходимого кислорода.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях