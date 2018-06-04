Сегодня, 14:30

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье и закончилось благополучно для молодых горожан, которые решили исследовать горные вершины. Путешественники благополучно возвращены домой.

Как сообщают в коммуникационном подразделении МЧС, в горах Сочи спасатели по голосам разыскали двух заблудившихся туристов. Родственники 23-летнего мужчины и 26-летней женщины забили тревогу, когда те к вечеру не вернулись из однодневного похода. Оба телефона на вызовы не отзывались. Спасатели получили информацию о вероятном местонахождении пропавших, когда уже стемнело.

После длительных поисков один из спасателей услышал голоса и начал перекликаться с туристами. Так, по голосам путешественники были найдены. Они действительно заблудились в незнакомой местности. Кроме того, мужчина вывихнул ногу и не мог спускаться по крутым горным тропам. Найденных туристов напоили горячим чаем, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали на равнину, после чего отвезли домой.