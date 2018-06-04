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В метро Екатеринбурга 10-летний мальчик получил тяжелую травму

Сегодня, 14:23

Поездка на эскалаторе в метрополитене обернулась для воспитанника детского лагеря гимназии №39 экстренной госпитализацией и операцией на стопе.

10-летний мальчик вместе со сверстниками и воспитателем спустился в метро Екатеринбурга. По неизвестной причине стопа школьника угодила в механизм эскалатора и он получил тяжелую травму. Прибывшая на место ЧП скорая решила экстренно госпитализировать и оперировать юного потерпевшего.

Следком Екатеринбурга расследует травмирование воспитанника детского лагеря гимназии №39.

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