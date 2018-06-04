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Украина продолжает и усиливает террористическую деятельность в населенных пунктах ДНР и ЛНР. Проводятся акции, направленные на дестабилизацию в республиках и запугивание мирного населения.

Как сообщают источники, во вторник днем в Донецке возле кафе мужчина подорвался на противопехотной мине. К счастью, он остался жив, однако получил тяжелые осколочные ранения ног. Мина была заложена и замаскирована под картонную упаковку возле входа в заведение. Второй взрыв прогремел у ворот кладбища в пригороде Донецка. Там мужчина получил серьезную контузию.

Украина с каждым днем все более обостряет обстановку на Донбассе. Города уже обстреливаются из тяжелой артиллерии, невзирая на представителей ОБСЕ. Особенно страдает мирное население Горловки. Вооруженные силы Украины в нарушение Минских соглашений захватывают населенные пункты в так называемой «серой зоне». По мнению экспертов, к Чемпионату мира по футболу Киев готов начать массированное наступление на республики.