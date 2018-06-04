В Удмуртии ночью сгорел автосервис

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Чрезвычайное происшествие произошло в Воткинске. По предварительным выводам технической экспертизы, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за перепадов напряжения.

В Удмуртии ночью в понедельник сгорел автосервис. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, через несколько минут после начала пожара, раздалось несколько мощных взрывов из-за разгерметизации газовых баллонов. Жильцы из рядом стоящих домов опасались, что пламя перекинется на их жилье. К счастью, в ночь происшествия стояла безветренная погода.

Пламя в течение нескольких часов гасили четыре пожарных расчета с применением специальной техники. Здание площадью более чем полторы тысячи квадратных метров, производственное оборудование и автомобили, были полностью уничтожены. В настоящее время проводится тщательное расследование обстоятельств пожара. Рассматриваются несколько версий причин возгорания, в том числе и короткое замыкание.