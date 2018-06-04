В Сургуте с пассажирского рейса сняли двух пьяных пилотов "Победы"

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Чудовищный инцидент, который мог стать причиной трагических последствий, произошел в конце мая. Факты о чрезвычайном происшествии стали известны только сейчас.

Сообщается, что в Сургуте с пассажирского рейса на Махачкалу в последний момент сняли двух пьяных пилотов. Летчики работают в авиакомпании «Победа». Александру 37 лет, а Дмитрию – 29. Врачи авиаперевозчика заметили несколько неадекватное поведение летчиков, а также неуверенную ориентацию в пространстве. Тест на алкоголь показал опьянение или остаточные явления после ночного застолья.

Летчики попросили дать им немного времени, чтобы прийти в себя, однако повторный тест показал, что число промилле только возросло. Сами пилоты заявили, что выпили немного пива, но сколько именно, говорить не стали. Они были отстранены от полета и отправлены спать. Авиакомпания оставила проступок без наказания и на следующий день пилоты отправились в рейс.