VistaNews.ru


7-летняя девочка покалечилась на аттракционе в Сосновом Бору

Сегодня, 11:36

Вчера, после полудня, на улице Сибирской в Сосновом Бору 7-летняя девочка упала и разбила голову.

Инцидент случился на аттракционе «Замок» развлекательного комплекса «Андерсенград» в Сосновом Бору, где девочка 7 лет разбила покалечилась. По информации, поступившей от медиков, у девочки тяжелая черепно-мозговая травма: перелом черепной кости и ушиб головного мозга. Малышка находится в критическом состоянии и пока пребывает в больнице. За ней ведется постоянное наблюдение.

Собственников парка развлечений ожидают многочисленные проверки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях