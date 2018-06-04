7-летняя девочка покалечилась на аттракционе в Сосновом Бору

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Вчера, после полудня, на улице Сибирской в Сосновом Бору 7-летняя девочка упала и разбила голову.



Инцидент случился на аттракционе «Замок» развлекательного комплекса «Андерсенград» в Сосновом Бору, где девочка 7 лет разбила покалечилась. По информации, поступившей от медиков, у девочки тяжелая черепно-мозговая травма: перелом черепной кости и ушиб головного мозга. Малышка находится в критическом состоянии и пока пребывает в больнице. За ней ведется постоянное наблюдение.

Собственников парка развлечений ожидают многочисленные проверки.