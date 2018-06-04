Пятеро детей отравились на дне рождения в ресторане Сестрорецка

Сегодня, 11:07

Мать ребенка оплатила мастер-класс по приготовлению суши и дети принялись экспериментировать. По предварительной версии, пятеро несовершеннолетних получили ингаляционное отравление и были срочно госпитализированы.

Веселый праздник закончился отравлением для гостей на дне рождения в Сестрорецке. Пятеро детей отравились в ресторане. Пострадавших доставили в больницу, им оказали нужную помощь. На данный момент проводится проверка обстоятельств массового отравления несовершеннолетних посетителей ресторана.

Медики напоминают, что суши, приготовленное из сырых или подвергнутых незначительной термической обработке продуктов, очень быстро портятся и могут спровоцировать пищевое отравление.