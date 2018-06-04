Евгений Никулин содержится в одиночной камере

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Гражданина России Евгения Никулина обвиняют в киберпреступности в США, куда его и экстрадировали из Чехии. На данный момент адвокат задержанного сообщил, что он содержится в одиночной камере.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по обвинению в киберпреступности, которые ему выдвинули в США. На данный момент его экстрадировали через океан, где проходят слушания по делу. Известно, что следующее судебное заседание состоится 26 июня и не исключается, что сторона обвинения предложит ему признать свою вину. Адвокаты же гражданина России сообщают, что их подзащитный не заинтересован в заключении соглашения с правительством США.

Защита россиянина настаивает на его невиновности и будет отстаивать его в суде. Известно, что в подготовке к проведению судебного процесса активное участие принимают и работники российского посольства в США.

Напомним, что Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года, а обвиняют его в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.