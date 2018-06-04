В Вологде нашли труп актера Театра для детей и молодежи

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31 мая Тимур Миргалимов умел с дома и не вернулся. Накануне коллеги обнаружили тело артиста в одной из квартир вологодского ТЮЗ.

В минувший четверг актер Театра для детей и молодежи вышел из дома. На работу Миргалимов не пришел, домой не вернулся. 1 июня супруга Тимура начала обзванивать все морги и больницы в Вологде, однако безрезультатно. Накануне коллеги актера вломились в принадлежащую ТЮЗ квартиру и нашли в ней труп.

Установить причину смерти Тимура Миргалимова предстоит правоохранителям. Известно, незадолго до трагедии артист поссорился с худруком Театра для детей и молодежи.