В Бурятии в нелегальной шахте по добыче нефрита подорвался мужчина

Сегодня, 08:54

Инцидент произошел несколько недель назад. Специальная комиссия выясняет обстоятельства происшествия, подчеркивая, что смерть 25-летнего нелегального шахтера наступила после неосторожного обращения с огнем.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая даст опытный вывод нелегальным поискам нефрита погибшим мужчиной. Добыча камней и пород давно стала вариантом для промыслов: В Бурятии ищут нефрит, в Украине – янтарь, в странах африканского континента – отмывают золото.

А в Бурятии погиб мужчина в нелегальной шахте по добыче нефрита. Причиной стал взрыв, спровоцированный открытым огнем.