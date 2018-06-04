Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет

Сегодня, 07:50

Чрезвычайное происшествие произошло в районе поселка Заря Калачевского района. По предварительным сведениям, предоставленным представителями спасательных служб, летчик погиб.

На данный момент известно, что легкомоторный самолет по договору занимался опылением полей, а также выполнял другие работы для агропромышленных предприятий района. Пилот был опытным. Обстоятельства причин катастрофы выясняются. Пока никаких официальных сведений не поступало.

Напомним, в Волгоградской области в конце мая произошел аналогичный случай. Тогда самолет СП-30 во время сельскохозяйственной обработки, потерял управление и упал на поле. К сожалению, 40-летнего пилота медикам не удалось спасти. Специальная комиссия, расследовав обстоятельства чрезвычайного происшествия, заявила о технической неисправности летательного аппарата.