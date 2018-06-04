Самолет, вылетевший из Якутска, вернулся из-за технической неисправности

Сегодня, 07:20

Вылет он произвел из Аэропорта в 08:05 по местному времени. О проблеме пилоты узнали из-за датчика, который дал сигнал. Всем 36 пассажирам перенесли вылет на 4 июня, 13:00. Установить причины произошедшего сможет специальная комиссия.

В Якутск самолет вернулся на полосу после взлета. Причиной стал датчик на борту, который дал соответствующий сигнал. На борту самолета Bombardier авиакомпании «Якутия» находились 36 пассажиров.

«После взлёта сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности», - сообщается в пресс-службе.

Никто не пострадал. Пилоты вовремя приняли правильное решение и посадили самолет. Самолет, вылетевший из Якутска осмотрят специалисты и дадут заключение.