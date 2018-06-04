Самолет, вылетевший из Якутска, вернулся из-за технической неисправности

Вылет он произвел из Аэропорта в 08:05 по местному времени. О проблеме пилоты узнали из-за датчика, который дал сигнал. Всем 36 пассажирам перенесли вылет на 4 июня, 13:00. Установить причины произошедшего сможет специальная комиссия.
В Якутск самолет вернулся на полосу после взлета. Причиной стал датчик на борту, который дал соответствующий сигнал. На борту самолета Bombardier авиакомпании «Якутия» находились 36 пассажиров.
Никто не пострадал. Пилоты вовремя приняли правильное решение и посадили самолет. Самолет, вылетевший из Якутска осмотрят специалисты и дадут заключение.