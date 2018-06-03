Полиция опровергла информацию о нападении мужчины с мачете на жителей Москвы

Вчера, 22:09

Сотрудники полиции сообщили, что информация о мужчине, вооруженном мачете ложная.

3 июня в полицию сообщили о том, что в Люблино мужчина с мачете нападал на прохожих, а затем захватил и удерживал двух заложников. По получению сообщения, полиция отправилась на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Оказывается, никакого нападения с мачете не было. Все это – плод воображения пьяных жителей юго-востока страны, которые, по всей видимости, заскучали и решили таким образом разбавить вечер.

Позже стало известно, что в квартире на третьем этаже выпивала компания. В один момент мужчины решили не выпускать хозяйку из квартиры. Та вызвала сотрудников полиции и спасателей. Специалисты помогли женщине выбраться из квартиры и доставили ее в отделение полиции. Двое мужчин, участвующих в пьяном дебоше скрылись с места происшествия.

«Фантазеров» могут привлечь к административной ответственности за совершение ложного вызова.