На Николая Соболева совершили нападение возле студии

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На популярного блогера напали возле студии, где он работает над видеороликами. Об этом сообщил сам Николоай в профиле «ВКонтакте».

В ночь со второго на третье июня на популярного блогера Николая Соболева было совершено нападение возле студии, в которой он работает, снимая ролики для YouTube-канала.

Николай разместил запись с комментарием о своем состоянии.

Как выяснилось, у блогера закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга легкой степени. Свое состояние он описал, как стабильное, и ждет возвращения домой.

В больницу его доставил оператор Глеб Фролов. Он сказал, что после съемки ролика остался собирать технику, а Николай вышел из студии. Когда Глеб последовал за ним, то увидел друга «не в самом хорошем состоянии». По словам Глеба нападавших было 4 человека.

В сети даже появилось видео, на котором якобы снят факт нападения на Соболева. Однако многие поклонники считают, что избиение на видео постановочное и на нем избивают не блогера, отмечая, что голос не похож. Один из пользователей отметил, что будь то Соболев, то его лицо обязательно захотели бы показать на видео, но все снято так, чтобы человека, которого избивают, не было видно.

На ролике видно, как несколько человек неоднократно бьют Николая по голове, затем ударяют о стену и обвиняют блогера в излишней любви к «хайпу». Сам блогер закрывает лицо и просит злоумышленников остановиться.