Сегодня, 19:45

Под Одессой вновь неспокойно. Очевидцы сообщают, что там вновь звучат выстрелы. В Цебриково согнана бронетехника и введены несколько подразделений Нацгвардии Украины.

Прошедшей осенью в посёлке на выборах победила Татьяна Матрос от «Батькивщины». С этой партией у Порошенко как-то «не складывается». Тимошенко всё-таки.

Итоги выборов отменили через суд и назначили новые. И, как говорится, «началось». «Жизнь по-новому», объявленная киевским режимом, обернулась вводом в небольшой посёлок под Одессой множества силовиков. Выстрелы, вероятно, стали следствием подобной «постмайданной демократии». Они уже звучат.

Сообщается, как минимум, об одной потасовке с полицией, при которой пострадали 13 человек. Также один из мужчин пришёл в помещение теризбиркома перед выборами, принеся с собой газовый баллончик. Он применил его не только против оппонентов, но и против правоохранителей.

После этого в этот населённый пункт под Одессой нагрянула Нацгвардия. Затем произошёл выстрел из «травмата». По данным украинских официальных источников, он был «непроизвольным».

Выборы под Одессой продолжаются. «Чудеса» могут последовать.