Директор госпредприятия в Ставрополе найден мертвым

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В Ставрополе найден мертвый госслужащий. По предварительным данным, говорится о главе «Проекта развития Балаклавы».

Директор госпредприятия «Проект развития Балаклавы» найден мертвым. Это произошло в день публичных слушаний по развитию Балаклавской бухты Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, главой предприятия был Михаил Дербенев. Причины и обстоятельства смерти на данный момент не установлены.

«Проект развития Балаклавы» нацелен на развитие ж/д транспорта и улучшение грузоперевозок. Одним из направлений деятельности, на данный момент, рассматривается строительство пешеходной зоны вдоль территории набережной. Напомним, также, ранее говорилось о реставрации кинотеатра «Родина» в Балаклаве.