«Я есть Грут»: Мужчину в Беларуси насквозь проткнуло бревном

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Полёты на мотопараплане всегда считались небезопасным делом. Падения случаются достаточно часто. Однако, чтобы они заканчивались подобным жутким финалом, очень редкое явление.

Мужчину, который летал в Беларуси на этом аппарате, насквозь проткнуло бревном. Однако, он и после этого продолжал шутить. «Я есть Грут!» - говорил он прибывшим спасателям.

Его предплечье при падении мотопараплана насквозь проткнуло бревно. Однако, он оказался оптимистом, продолжая «ржать» с поленом в своём плече.

Врачи пообещали, что после того, как извлекут бревно, то отдадут его на память. Кто после этого будет «Грут», мужчина пока не решил.

К падению могло привести то, что при полёте у паратрайки мог произойти обрыв стропы.

Вошедшую в плечо сосну пришлось сначала отпиливать с разных сторон. Лишь после этого стала возможной госпитализация пострадавшего. Физическая форма мужчины неплоха.

Врачи надеются, что он перенесёт операцию по извлечению «бревна» благополучно. И уже после этого решит, кто есть Грут.