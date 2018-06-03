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В Киеве обокрали квартиру арестованного журналиста Вышинского

Сегодня, 18:21

Адвокат арестованного главного редактора РИА Новости Украина сообщил, что на месте происшествия правоохранители сейчас фиксируют нанесенный ущерб.

Андрей Доманский, защитник арестованного по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского написал, что в Киеве неизвестные обокрали квартиру главного редактора портала. На данный момент там работают полицейские. Производится фиксация нанесенного ущерба.

Напомним, Кирилла Вышинского в грубой форме задержали около его дома 15 мая. Свою вину  представитель СМИ полностью отрицает, и заявил о желании получить гражданство России.

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