В Киеве обокрали квартиру арестованного журналиста Вышинского

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Адвокат арестованного главного редактора РИА Новости Украина сообщил, что на месте происшествия правоохранители сейчас фиксируют нанесенный ущерб.

Андрей Доманский, защитник арестованного по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского написал, что в Киеве неизвестные обокрали квартиру главного редактора портала. На данный момент там работают полицейские. Производится фиксация нанесенного ущерба.

Напомним, Кирилла Вышинского в грубой форме задержали около его дома 15 мая. Свою вину представитель СМИ полностью отрицает, и заявил о желании получить гражданство России.