Брянский бизнесмен решил приватизировать берег Десны

Сегодня, 18:20

В Жуковском районе Брянской области разгорелся скандал. Местный бизнесмен перегородил дорогу общего пользования и пугает жителей собаками.

Видеоблоггер Владимир Чесалин выложил в сеть видео, на котором снял шлагбаум, перекрывающий доступ к реке. Отмечается, что на это у бизнесмена, который и возвел шлагбаум, нет никакого права, так как дорога предназначена для общего пользования. Помимо этого, «беспредельщик» развесил угрожающие таблички, на которых виднеется надпись «Территория охраняется злыми собаками».

Блоггер не скрывает своего возмущения сложившейся ситуацией. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов не замечают незаконных действий. При этом, как отмечает Чесалин, во Вщиже застраивается территория древнего Детинца.

Напомним, Вщиж является памятником архитектуры федерального значения. Территория находится на высоком берегу Десны. Несмотря на то, что населенный пункт является историческим объектом, это не мешает бизнесменам застраивать его коттеджами и новостройками.