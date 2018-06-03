В Прилузском районе найдено тело утонувшего в апреле рыбака

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Тело 51-летнего мужчины плавало по поверхности р. Луза. Нашедшие труп вызвали МЧС.

21 апреля двое мужчин 51 и 46 лет, сев в лодку, отправились на рыбалку на несколько дней. На следующий день связь с мужчинами пропала, а домой они так и не вернулись. В мае спасателями был начат поиск без вести пропавших.

В СМИ сообщается, что 2 июня в Прилузском районе найдено тело утонувшего, по одной из версий, рыбака. Около 17:00 местные жители, проплывая на лодке, увидели тело мужчины, которое всплыло на поверхность реки Луза. Тело было найдено на расстоянии трех километров от предполагаемого места происшествия. Очевидцы незамедлительно вызвали спасательную службу.

Специалисты изъяли тело и доставили его в морг. Усопшим оказался один из пропавших рыбаков возрастом 51 год.

На данный момент следствием расследуются причины и обстоятельства происшествия.