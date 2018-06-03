«Кошмар для вегитарианца»: В Самаре гору мяса свалили прямо на дорогу

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В России многие заняты проблемой своего выживания и занимаются тем, что доставляют продукты на рынки и, иногда, сами ими торгуют. Естественно, то, что они перевозят, контролируется.

В Самаре случился настоящий «кошмар для вегетарианца»: гору мяса свалили прямо на дорогу. Видимо, легковой автомобиль вёз мясо на продажу, а при досмотре багажника, его просто сбросили на асфальт.

Гора мяса на проезжей части не осталась без внимания местных автолюбителей, которые делали фото. Инцидент в Самаре случился невдалеке от поста ДПС, находящегося в посёлке Зубчаниновка.

В Сети появилось видео этого инцидента.

Некоторые предположили, что усиленные меры по безопасности ЧМ-2018 уже начались.

Другие ужаснулись, как перевозится мясо, которое в Самаре продаётся на рынках по весьма немалым ценам.

Свидетель, который снял это видео, видимо, вовсе пришел в ужас от увиденного.