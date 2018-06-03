Прыжок с водопада в Новосибирской области закончился трагедией

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На территории базы отдыха «У водопада» в деревне Карпысаки мужчина приземлился на камни, и сильно ударился головой.

Трагедия произошла на территории базы отдыха «У водопада» в Тогучинском районе Новосибирской области. У водопада Карпысаки как обычно в выходной день отдыхали несколько компаний людей. Все они распивали спиртные напитки, наслаждались природой, солнечным днем.

В один момент один из отдыхающих решил совершить экстремальный прыжок с водопада. Однако прыжок вышел не удачным. При падении мужчина получил сильный удар головой о камни. Когда его вытащили, пульс еще был. Однако медики прибыли лишь через 40 минут, и не смогли его спасти. Погибшим оказался 31-летний житель Новосибирска.

Стоит отметить, что там висит табличка с запретом совершать прыжки, однако людей это не останавливает. Многие по-прежнему прибывают сюда отдыхать, и бездумно прыгают на огромные валуны.