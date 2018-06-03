Сегодня, 17:07

Только что поступила информация очевидцев о кровавых событиях в Люблино. В настоящее время известно, что некий гражданин взял в заложники нескольких человек. К месту происшествия съезжаются представители специальных служб и правоохранители.

По непроверенным пока данным, в Москве мужчина с мачете напал на прохожего и заперся в квартире с заложниками. Количество пострадавших неизвестно, однако представители экстренных служб подтверждают информацию, что мужчина, забаррикадировался в квартире и угрожает зарезать некую женщину.

Согласно информации источников в полиции, они действительно направляются в Люблино, откуда получено тревожной сообщение. Якобы мужчина с длинным ножом. По мере поступления новых данных, информация о происшествии будет дополняться.