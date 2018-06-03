ВСУ продолжают нарушать режим перемирия и обстреливать ДНР

Сегодня, 17:09

Похоже, официальному Киеву нравится, когда на территории Украины продолжается вооружённый гражданский конфликт. Впрочем, в политике нет слова «нравится». Есть слово «выгодно».

ВСУ, несмотря на установленный режим перемирия в зоне конфликтующих сторон, продолжают его нарушать и обстреливать ДНР. За сутки зафиксировано 20 обстрелов.

Основному удару подвергся город Докучаевск. Сообщается о повреждении там четырёх домов, газопровода и линии электроснабжения.

В ходе этого обстрела со стороны ВСУ было использовано больше 220 боеприпасов. Они разрывались не только в Докучаевске. Снаряды попадали на территорию Горловки, Широкой Балки, Ленинского, Ясиноватой, Докучаевска, Гольмовского, Николаевки, Зайцево и Васильево.

Информацию об этом предоставил Эдуард Басурин, замглавы оперативного командования ДНР.

Украинская сторона предоставила прямо противоположную информацию. Согласно ей, именно позиции ВСУ подверглись обстрелам со стороны ДНР, коих было 28.

Как результат, якобы, ранены трое украинских бойцов. Потери ополченцев, по данным ВСУ, по трое убитых и раненых. Где они почерпнули подобную информацию, не сообщается. Ясно одно, в любом случае стреляли.

В то же время, по мнению некоторых депутатов Рады, дальнейшего конфликта и его эскалации можно избежать. Но для этого понадобится проведение прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Других альтернатив нет. Разве что продолжение смертоубийства.