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Поставлена точка в деятельности банды, орудовавшей на территории Цумадинского района республики в течении нескольких лет. Под прикрытием политических и националистических деклараций, преступники грабили и обирали местное население.

В настоящее время, опубликовано видео ликвидации главаря боевиков в Дагестане, 32-летнего Магомеда Абдулхаликова, который, попав в окружение бойцов спецназа, пытался оказать вооруженное сопротивление. Однако у бандита, несмотря на большое количество оружия и боеприпасов, хватало «боевой подготовки», только для запугивания мирного населения республики.

Напомним, что с субботы в Цумадинском районе был объявлен режим КТО. Идет планомерная и постоянная зачистка территории Дагестана от банд и террористических групп, которые ранее пользовались прикрытием и покровительством местных властей, большинство из которых уже потеряли свои должности и, будут отвечать перед судом. В настоящее время контртеррористическая операция продолжается.