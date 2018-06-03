Жителей Пензы напугало «дьявольское насекомое»

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Пользователи социальных сетей обсуждают фото, выложенное местной жительницей, не котором запечатлено фиолетовое мерцающее «Оно». Появилась масса предположений и тревожных сообщений о «предвестниках конца света».

Жителей Воронежа напугало «дьявольское насекомое», залетевшее под вечер в дом автора поста. Несмотря на страх перед мистическим пришельцем, женщина, все же, сумела накрыть его банкой и сфотографировать. Действительно, нечто весьма напоминает насекомое, вроде шмеля или шершня, однако необычная раскраска чересчур экзотична для Пензы, где насекомые соответствуют стандартам привычного северного ареала обитания.

Большинство комментариев были написаны впечатлительной частью населения Пензы. Женщины признаются, что «сошли бы с ума» после подобного визита, «сбежали, куда глаза глядят» и, что самое интересное, «сожгли бы свой дом вместе с пришельцем». Здравомыслящие пользователи выдвинули версию, что на снимке запечатлен редкий, но отнюдь не мистический, фиолетовый шмель, называемый в народе «плотником».