В Кузбассе власти помогут семье трагически погибшей 7-летней девочки

Сегодня, 15:04

Сегодня в старом холодильнике обнаружили тело пропавшего 29 мая ребёнка. Это произошло на территории города Белово.

Региональные власти, к которым поступила эта информация, сообщили, что помогут семье 7-летней девочки, трагически погибшей в Кузбассе.

Сергей Цивилёв, который временно возглавляет Кемеровскую область, дал поручение руководителю Белово Алексею Курносову об оказании помощи в организации похорон девочки. Также он дал задание выяснить, в чём нуждается её семья.

Информацию об этом Цивилёв разместил в своём аккаунте во «ВКонтакте». Он высказал соболезнования родителям трагически погибшего ребёнка и сказал, что всё время поисков был рядом с ними.

Также врио губернатора высказал надежду о том, что следователям в течение ближайшего времени удастся установить все обстоятельства того, что произошло.

В поисках девочки, пропавшей в Кузбассе 29 мая, участвовали больше тысячи человек, а её тело нашли в старом холодильнике рядом с домом, где она проживала.

Предположительно, она, играя, забралась в старый холодильник и закрыла дверь, а потом не смогла её открыть. Было ли это связано с тем, что он при этом опрокинулся дверью вниз, не сообщается.