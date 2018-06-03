Футболиста обокрали на 10 тысяч евро по дороге из Лондона в Москву

Сегодня, 14:20

Чемпионат мира еще не наступил, а мировые звезды футбола уже потянулись в российскую полицию.

Бывший форвард лондонского "Арсенала" и миланского "Интера" Нванкво Кану обнаружил, что у него украли 10 тысяч евро, пока он добирался из Лондона в Москву. Деньги могли пропасть и в Хитроу, и уже в Москве.

Пропавшие средства, к слову, Нванкво собирался тратить в Калининграде, куда и летел, чтобы поболеть за любимую сборную Нигерии (за них он провел аж 87 матчей). 16 июня они играют там с Хорватией.

Теперь правоохранителям, видимо, придется разобраться в случившемся.