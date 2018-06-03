«Жуткие подземки»: Жители Екатеринбурга стыдятся ужасных переходов перед ЧМ-2018

Сегодня, 14:42

Жители Екатеринбурга показали в Сети фото подземных переходов аэропорта «Кольцово». Из-за неизвестных «художников» стены стали тем, что лучше иностранным гостям на ЧМ-2018 не видеть, как сообщает «Версия.Инфо».

В одной из групп «ВКонтакте» опубликовали кадры подземных переходов аэропорта Екатеринбурга, которые перед ЧМ не ремонтировались. По словам подписчиков, они стыдятся того, что зарубежные любители футбола увидят, что творили местные «художники».

«Жуткие подземки», впрочем, поразили не всех. Одни отметили, что иностранцы, прибывшие на чемпионат, там и не побывают, поскольку даже местные не часто там ходят. Вид переходов – своего рода отпугиватель от людей вообще.

Другие в саркастичном тоне заявили, что так зато иностранные фанаты точно «узнают Россию». Третьи предложили авторам публикации, если они так радеют за имидж перед гостями города, самим попытаться навести порядок.