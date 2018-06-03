В Мурманской области в озере утонули двое военнослужащих

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Во время спасения утопающего погибли два человека, эту информацию проверяют правоохранители. Предварительно сообщается, что в Североморске (район Верхней Окольной) двое мужчин из войсковой части 53167 решили искупаться в озере.

В Мурманской области в озере пытались спасти военнослужащего. Попытку использовал друг мужчины, но в результате не смог помочь товарищу. Двое военнослужащих утонули в озере в Мурманской области. На месте происшествия работают специалисты. Сообщается, что служили погибшие в части №53167. Личности погибших устанавливают в полиции.

Эксперты напоминают о правилах спасения утопающих.

Нельзя подплывать спереди, поскольку под влиянием страха смерти и опасности тонущий может цепляться за спасателя, утягивая его под воду. Далее перевернуть нужно человека лицом вверх и не давать ему ухватиться за вас и держать крепко. Можно плыть на спине, положив спасенного человека спиной на ваш живот и плыть используя свободную руку.