«Своеобразно припарковался»: владелец бросил Mercedes-Benz в пруду в Новосибирске

Сегодня, 14:43

Служба эвакуации сообщила о заявлении одного из подписчиков, который стал свидетелем того, как водитель Mercedes-Benz заехал в пруд, а потом просто ушел. Сейчас транспортное средство все еще остается в водоеме.

Как сообщается, седан Mercedes-Benz E-klasse был брошен в пруду в лесопосадке, расположенной в районе Нижней Ельцовки в Новосибирске. Такие неточные координаты разочаровали некоторых подписчиков службы, которые уже оставили бронь на авто до вечера.

Пользователи согласились с тем, что покинуть дорогой автомобиль владелец мог только в нетрезвом виде. Это также объясняет, почему водитель так «своеобразно припарковался».

Также подписчики предположили, что владелец решил так избавиться от «дров» и купить более новый автомобиль. Другие заметили, что выводы, скорее всего, поспешны, а водитель просто пошел за помощью.