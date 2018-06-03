«Пожилые дерутся за еду»: В Самаре контейнеры завалены просроченным хлебом

Сегодня, 13:50

Самаровцы пожаловались на неприемлемые действия сотрудников торговой точки, которые выбрасывают нереализованный товар на помойку.

Жители проспекта Металлургов в Самаре шокированы действиями сотрудников местного продуктового магазина. Работники вместо положенной утилизации нереализованной продукции просто выбрасывают его в мусорные контейнеры около жилых домов. Баки возле многоэтажек завалены просроченным хлебом.

С жалобой на недобросовестное поведение сотрудников магазина жители района обратились к властям Кировского района, и попросили привлечь к ответственности виновных.

«Пожилые дерутся за еду», - сообщила шокированная местная жительница, которая увидела, как несколько бабушек боролись за испорченный товар. Руководство супермаркета пообещало разобраться в ситуации.