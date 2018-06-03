Мужчина серьезно пострадал после взрыва в гараже в Черкесске

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Его госпитализировала прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи. Состояние здоровья пострадавшего находится под наблюдением специалистов республиканской больницы.

Днем, 1 июня, в гараже, на улице 1-й Подгорной произошел взрыв. В результате серьезно пострадал мужчина. После взрыва в гараже он пытался спасти свои пожитки и ликвидировать последствия. Попытка увенчалась неудачей, в результате он получил ожоги и был доставлен в больницу. Состоянием пострадавшего мужчины обеспокоены специалисты.

Родные мужчины дежурят возле него и надеются на быстрое выздоровление.