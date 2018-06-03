В Кемеровской области на опоре ЛЭП нашли труп мужчины

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Очевидцы сообщают, что мужчину обнаружили вместе с бельевой веревкой. Причину смерти установят специалисты после проведения всх необходимых процедур.

В Новокузнецке Кемеровской области на опоре ЛЭП люди нашли труп мужчины. Причины по которым он оказался там выясняют правоохранительные органы. На месте работают специалисты. Вместе с телом погибшего нашли веревку. Предположительно ее используют для сушки белья. Личность мужчины устанавливают специалисты.

Специалисты напоминают, что любой оборванный провод следует считать находящимся под напряжением и несущим большую опасность. Опасен он тем, что постоянный ток в нем обладает сильным удерживающим действием: при его воздействии на тело человеку сложнее разжать мышцы, пораженные постоянным током. Оборванные линии электропередач могут обжечь тело человека и привести к гибели.