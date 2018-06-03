Парковка в Белгороде: «А вы идите, как хотите»

Сегодня, 12:04

Российские автолюбители продолжают нарушать права пешеходов. В особенности это относится к обладателям дорогих иномарок.

Очередная «наглая» парковка произошла в Белгороде. Фото попало в Сеть и многие уже назвали его «А вы идите, как хотите».

Многие из тех, кто проживают в Белгороде, высказали резкое возмущение. Маме с коляской или пожилому человеку придётся огибать иномарку по проезжей части. А там как раз угол здания, из-за которого может неожиданно вылететь машина.

Ничего подобного не произошло бы, иди они по тротуару. Но там сейчас парковка. Короче, как хотите.

Белгородцы негодуют. Они получили очередное подтверждение, что тем, у кого «крутые тачки» и много денег, позволено всё.

Однако, есть и такие, которые, с издёвкой сообщают, что не надо цепляться к среднему классу. Да и машина, вообще, не новенькая.

Является ли хозяин иномарки жильцом дома, рядом с которым припарковался, не сообщается.