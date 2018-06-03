В Барнауле мужчина взял в заложницы пенсионерку и требовал самолёт с деньгами

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В России, как свидетельствует статистика, значительное количество не вполне адекватных людей. По какой причине у них случаются обострения, сказать сложно.

В Барнауле также проживают подобные особы. Там мужчина взял пенсионерку в заложницы. После этого он требовал самолёт с деньгами, огромной суммой.

Впрочем, начал он не с этого. Сначала очевидцы заметили, что мужчина открыл окно на уровне третьего этажа и попытался оттуда спрыгнуть.

При этом он кричал, что его ищет какой-то Андрюха с целью убить. Спрыгнуть у него не получилось, и мужчина повис, вцепившись в карниз. Прибыли правоохранители и карета «скорой».

Повисев немного, мужчина залез обратно в квартиру и заперся в ней. Открывать двери полицейским он отказался. Вместо этого сообщил, что взял в заложницы пенсионерку, за освобождение которой требует самолёт и деньги.

После переговоров, барнаулец решил сдаться, и был задержан. Те, кто при этом присутствовали, сообщают, что всё его лицо было в крови.

Мужчину отправили в горбольницу №1. Заложнице, пережившей стресс, также потребовалась помощь медиков, но её оказали на месте.