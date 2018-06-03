В Москве у продюсера Лолиты и Киркорова отняли сумку с миллионом рублей

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Злоумышленники становятся всё изощрённей. Похоже, у них уже имеется реестр «денежных людей». Помимо того, к ним откуда-то поступает достоверная информация, когда знаменитости будут при больших деньгах.

Вот и сейчас в Москве у известного продюсера преступники отняли сумку с миллионом рублей. Ограбленным оказался Александр Яковлев. Ранее он работал с Филиппом Киркоровым, Лолитой, «Чай вдвоём» и другими исполнителями.

Впрочем, Яковлев известен и сам по себе. Он неоднократно за написанную музыку становился лауреатом «Золотого граммофона» и других музыкальных конкурсов. Так же он является руководителем центра, который носит его имя.

На продюсера неожиданно напали, когда он шёл в Москве по улице. Со слов Яковлева, сначала он получил удар в висок, а потом у него отняли сумку.

Он утверждает, что там находился миллион рублей, предназначавшихся для покупки автомобиля для брата.

Правоохранители пока не подтвердили эту информацию.