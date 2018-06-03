В США девушка-пилот приземлилась на проезжую часть оживленной трассы

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В Хантингтон-Бич в штате Калифорния начинающий пилот успешно посадила однодвигательный самолет посреди улицы, не спровоцировав ни одно ДТП.

Вчера в США девушка-пилот из-за поблеем с двигателем в самолете вынуждена была посадить легкомоторный лайнер прямо на проезжую часть оживленной трассы посреди улицы в городе Хантингтон-Бич. Момент приземления попал в объектив видеорегистратора автовладельца, которое тот затем опубликовал в социальных сетях. По словам автора ролика, он был шокирован, увидев, что шум создает не мотор мотоцикла, а приземляющееся воздушное судно, за штурвалом которого была девушка.

Молодая летчица из-за неполадок с двигателем не смогла бы долететь до ближайшего аэропорта, и потому совершила посадку, сделав это на высокопрофессиональном уровне, не спровоцировав ни одно ДТП, и даже не задев линию электропередач.

Прибывшие сотрудники экстренных служб города восхитились профессионализмом девушки, ответив ее собранность, способность быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, и навыки полета.