В Коми собаку привязали к дереву и оставили на гибель

Вчера, 22:56

В Коми живодеры привязали лабрадора к дереву и оставили умирать. Собаку довели до истощения.

1 июня в Печоре обнаружили привязанную к дереву собаку, истощенную настолько, что виднелись все ребра. Нашедшие сделали фото погибающей собаки, похожей на лабрадора, и выложили в сеть с просьбой откликнуться и приютить животное. В период поиска нового пристанища собаку держали в гараже, так как завести ее в дом не было возможным.

Над собакой явно поиздевались. Живодеры попросту привязали ее к дереву, оставив без еды и воды. Сколько времени питомец пробыл в таком состоянии – неизвестно. Однако, суда по его состоянию, голодал он достаточно долго.

На следующий же день нашлись добродушные люди, которые согласились приютить животное. Сейчас пес с надежными людьми и ни на шаг не отходит от своих спасителей. Лабрадора отвезли в клинику, обследовали и отмыли. Сейчас бедолага готовится к знакомству с сожителями, так как в доме новых хозяев есть еще питомцы.