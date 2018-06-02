Екатеринбург рулит: Кондуктор ударил женщину, а водитель похитил пассажира

Вчера, 22:37

В России чудеса с общественным транспортом, похоже, вещь непрекращающаяся. Разница лишь в том, в каких видах и формах они проявляются.

На сегодняшний день «рулит» Екатеринбург. Там полный беспредел. Сначала кондуктор ударил ехавшую в транспорте женщину, а затем водитель похитил заступившегося за неё пассажира.

Очевидцы сообщают, возникновение конфликта произошло после того, как водитель, не закрывая двери, ждал на остановке следующих посадок целых пять минут.

Одна из пассажирок возмутилась этим и сделала замечание кондуктору, который её за это ударил. Нашёлся совестливый пассажир, заступившийся за неё. В итоге подрался он и кондуктор.

После этого водитель вышел в салон и заявил, что кондуктором является его сын и его обидчику придётся ответить за драку. После этого он совершил звонок по мобильнику и к автобусу быстро прибыли двое молодых людей.

Затем мужчину они куда-то увезли. Жив ли он в настоящее время, неизвестно. Получается, водитель с посторонней помощью похитил пассажира.

Этим фактом уже заинтересовалось региональное управление МВД. Это следует из сообщения его пресс-службы. Проверка уже начата. Очевидцев просят явиться к правоохранителям и дать необходимые тем показания.

Екатеринбург в местных сетях «гудит». Неужели заступиться за беспомощную женщину означает попасть под «крутую раздачу». Большинство уверено, неправильно это как-то, и «мужикам», живущим в городе Екатеринбург, пора объединяться.